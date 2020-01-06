Анастасія Квітко, яку прозвали "руської Кардашьян", вразила черговою порцією відвертих кадрів

Як повідомляє Politeka.net, Анастасія Квітко є російською моделлю і блогером Instagram.

Незвичайна красуня придбала популярність у всьому світі завдяки своєму неймовірному тілу, яке красуня абсолютно не соромиться демонструвати, як у відвертих вбраннях, так і зовсім в одній білизні.

За свою модельну кар'єру їй випала можливість попрацювати на компанію Каньє Уеста, який є чоловіком знаменитої американської зірки Кім Кардашьян. З часом Квітко навіть перебралася до США, де найчастіше рекламує відверту білизну, модний одяг, корсети і коригуючу білизну колумбійського бренду.

Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де ділиться пікантними кадрами з різних фотосесій, а також з повсякденного життя.

Цього разу вона з'явилася на новому знімку в тісній ультра-міні сукні тілесного відтінку, яка вигідно підкреслила кожен вигин ідеальної фігури гарячої красуні. Для завершення образу вона обрала срібні годинник і сонцезахисні окуляри. Для фотосесії Квітко обрала пляжну локацію.

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого знімка і засипали пишнотілу красуню масою позитивних коментарів.

Також раніше повідомлялося, що у своїх сторіс Квітко опублікувала ролик, на якому продемонструвала свої вражаючі груди під час відпочинку в кафе. Модель намагалася максимально похвалитися одним із своїх достоїнств, але це в неї виходило не дуже добре - пишні груди ледь вміщалася в кадрі.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.