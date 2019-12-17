Такий ракурс осилить не кожен

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала гаряче відео

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель приголомшила відвертим відео.

У своїх сторіс вона опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу груди. Для відео Анастасія вибрала досить малий (в порівнянні з її розмірами) купальник у смужку, що нагадує розпис зебри. Головним убором моделі послужила широкийкапелюх.









Дівчина не посоромилася на камеру навіть трохи помасажувати свій чарівний бюст, показавши його крупним планом.







Раніше пишнотіла модель приголомшила відвертим знімком. Анастасія вибрала для фото дуже провокаційний образ - шовкову міні спідницю і мереживний ліфчик, який був на скільки прозорий, що можна побачити все.

Нагадаємо, Анастасія Квітко різко знайшла популярність після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.