Модель, яку порівнюють з Кім Кардашьян, не може залишити нікого байдужим

Модель, що стала відомою, завдяки своїм пишним формам, Демі Роуз, опублікувала нові відверті фото

На знімках зірка, яку прозвали британською Кім Кардашьян, позує в одному низі від купальника, пише Рoliteka.net . Пишні груди модель прикрила рукою і довгим волоссям.

Демі перебувала в трусиках біля води. Судячи з геолокації, красуня зараз відпочиває у Мексиці.

Образ дівчини завершив непомітний макіяж з акцентом на довгі вії.

Демі на фото або опускала очі, або зацікавлено дивилася вдалину.

"Турбота про мій розум, тіло і дух. 💖

🐸 💨 🧚🏼‍♀️", - написала Демі в пості.

Публікація за шість годин зібрала понад 500 тисяч лайків та коментарів. Люди захопилися апетитними формами дівчини: "Вау, оце форми!".

Зараз на Демі підписані майже 12 мільйонів осіб.

Варто відзначити, зірка часто радує шанувальників своїми відвертими фотографіями.

Нагадаємо, нещодавно модель з'явилася на кадрі в жовтому купальнику, який насилу утримував її значний розмір. А стриманий макіяж підкреслив ангельські риси личка Роуз.

Також нагадаємо, що Роуз позувала лежачи на пляжі, а її апетитні форми прикривав тільки крихітний купальник. На задньому фоні дівчини видно лист пальми.

Уточнимо, що знімки Роуз опублікувала у себе в Сторіс. Тому її прихильники не мали можливості висловити слова захоплення ідеальними формами дівчини.

Раніше повідомлялося, що на інших опублікованих кадрах знаменита красуня йде по пляжу в Мехіко (Мексика), знімаючи себе до пояса на відео для Stories.

Її принади трусяться від кроків, і мало не вивалюються з тісного купальника.

На відео вона посміхається в камеру, мружиться від яскравого сонця. Також вона наклала на відео маску instagram, від чого біля її голови пурхають жовті метелики.

На кадрах також видно подругу Роуз, яка також в міні-бікіні бігає по пляжу і трясе попою. Можна сміливо стверджувати, що зимовий відпочинок в країні вічного сонця красунь вдався.

Раніше ми писали, що знаменита красуня позувала на тлі Йорданії в сукні з леопардовим принтом. Сукня відкрила її масивні груди, а також ідеальні ніжки.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардашьян похвалилася апетитними формами.