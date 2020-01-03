Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, практически ежедневно радует поклонников откровенными кадрами

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу в социальной сети Instagram Деми Роуз.

Так на новых опубликованных кадрах знаменитая красавица позирует на фоне Иордании в платье с леопардовым принтом. Платье открывает на показ ее массивную грудь, а также идеальные ножки.

Роуз на одном из фото соблазнительно приоткрывает рот и смотрит в сторону, на других же смотрит прямо в камеру своими глазами с густо нарощенными ресницами.

«Вы можете сфокусироваться на мне...», – подписала она откровенные снимки.

В комментариях девушка собрала тысячи комплиментов своему бюсту впечатляющих размеров, а также провокационным фотографиям.

«Великолепная», «Привлекательная, как всегда ❤️❤️🔥🔥», – пишут в сети.

Также многие поприветствовали ее в Иордании: «Добро пожаловать в Иорданию ❤️❤️».

Модель все чаще и чаще постит откровенные снимки и, по мере их публикаций, растет и армия ее поклонников. Сейчас их насчитывается более 11,8 миллионов из всего мира.

Ранее, Politeka писала, что новая Кардашьян выпятила свои объемные «мячи» прямо в камеру. На опубликованных кадрах девушка предстала в тесном купальнике, который едва прикрывал весь "стыд" пышногрудой дамы. Более того, она стала брюнеткой, а из-за того, что в данный момент пребывает на отдыхе, в ее ленте часто появляются пикантные снимки в купальнике вблизи. Деми Роуз обожает баловать мужскую аудиторию своих поклонников в инстаграм.

Напомним, Politeka писала, что Деми Роуз красовалась в верхе черного купальника и юбке в тон. Крохотные "шторки" купальника еле прикрывают пышную грудь ртистки. Девушка изогнулась в провоцирующей позе, "оттопырив" свою не менее пышную, нежели грудь пятую точку.

"Мне не нужно, чтобы ты меня нашел. Ты не вычислишь меня.", - написала она, как обычно, загадочно под пикантным снимком своих прелестей.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.