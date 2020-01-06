Модель, которую сравнивают с Ким Кардашьян, не может оставить никого равнодушным

Модель, ставшая известной, благодаря своим пышным формам, Деми Роуз, опубликовала новые откровенные фото

На снимках звезда, которую прозвали британской Ким Кардашьян, позирует в одном низе от купальника, пишет Рoliteka.net. Пышную грудь модель прикрыла рукой и длинными волосами.

Деми находилась в трусиках возле воды. Судя по геолокации, красотка сейчас отдыхает в Мексике.

Образ девушки завершил неброский макияж с акцентом на длинные ресницы.

Деми на фото либо опускала глаза, либо заинтересованно смотрела вдаль.

"Забота о моем разуме, теле и духе. 💖

🐸 💨 🧚🏼‍♀️", - написала Деми в посте.

Публикация за шесть часов собрала более 500 тысяч лайков и много комментариев. Люди восхитились аппетитными формами девушки: "Вау, вот это формы!".

Сейчас на Деми подписаны почти 12 миллионов человек.

Стоит отметить, звезда часто радует поклонников своими откровенными фотографиями.

Напомним, недавно модель предстала на кадре в желтом купальнике, который с трудом удерживал ее внушительный размер. А сдержанный макияж подчеркнул ангельские черты личика Роуз.

Также напомним, что Роуз позировала лежа на пляже, а ее аппетитные формы прикрывал только крохотный купальник. На заднем фоне девушки виден лист пальмы.

Уточним, что снимки Роуз опубликовала у себя в Сторис. Поэтому ее поклонники не имели возможности высказать слова восхищения идеальными формами девушки.

Ранее сообщалось, что на других опубликованных кадрах знаменитая красавица идет по пляжу в Мехико (Мексика), снимая себя до пояса на видео для Stories.

Ее прелести трусятся от шагов, и чуть ли не вываливаются из тесного купальника.

На видео она улыбается в камеру, щурится от яркого солнца. Также она наложила на видео маску инстаграм, от чего возле ее головы порхают желтые бабочки.

На кадрах также было видно подругу Роуз, которая также в мини-бикини бегает по пляжу и трясет попой. Можно смело утверждать, что зимний отдых в стране вечного солнца красоток удался.

Ранее мы писали, что знаменитая красавица позировала на фоне Иордании в платье с леопардовым принтом. Платье открыло ее массивную грудь, а также идеальные ножки.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.