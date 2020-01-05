Екс-ангели Victoria’s Secret Кендіс Свейнпол та Даутцен Крус засвітили свої розкішні фігури при мінімумі одягу

Зоряні манекенниці відпочили на знаменитій Ямайці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Кендіс.

Так на нових опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

Засмаглі красуні своїм знімком порадували багатомільйонну армію своїх шанувальників, зокрема, підписники Кендіс під спільним фото топ-моделей написали, що над дамами не владний час і вони прекрасні, як і 10-15 років тому.

Раніше Кендіс Свейнпол показала спекотне фото з іншою зоряною подружкою – там дівчата «пустували» серйозніше – розставили ноги в коротеньких шортах.

Раніше бразильська супер-модель відпочила на курорті і припасла кілька відвертих кадрів для публікацій в мережі.

Одна з найефектніших манекенниць у світовій індустрії моди Амбросіо у свої 38 виглядає чудово. Так на нових опублікованих кадрах з відпочинку, модель розляглася на містку біля океану, при цьому в об'єктив камери випнувши свої підкачані сідниці - цю частину тіла зоряної манекенниці видно зблизька.

Алессандра Амбросіо красується в роздільному червоному купальнику на березі, на ній щільний сонцезахист, вона релаксує, схоже, наповну.

Нагадаємо, янгол Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу

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