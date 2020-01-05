Экс-ангелы Victoria’s Secret Кендис Свейнпол и Даутцен Крус засветили свои роскошные фигуры при минимуме одежды

Звездные манекенщицы отдохнули на знаменитой Ямайке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Кендис.

Так на новых опубликованных кадрах модели решили немного «прибедниться», сравнив себя с «обыкновенными домохозяйками». На чорно-белом снимке длинноногие экс-ангелы Victoria’s Secret позировали в тесных купальниках у одной из стоек местного пляжного барчика.

Загорелые красавицы своим снимком порадовали многомиллионную армию своих поклонников, в частности, подписчики Кендис под совместным фото топ-моделей написали, что над дамами не властно время и они так же прекрасны, как и 10-15 лет тому назад.

Ранее Кендис Свейнпол показала знойное фото с другой звездной подружкой – там девчонки «шалили» куда более серьезнее – расставили ноги в коротеньких шортах.

Ранее бразильская супер-модель отдохнула на курорте и припасла несколько откровенных кадров для публикаций в сети.

Одна из самых эффектных манекенщиц мировой индустрии моды Амбросио в свои 38 выглядит превосходно. Так на новых опубликованных кадрах с отдыха, модель разлеглась на мостике у океана, при этом в объектив камеры выпятив свои подкачанные ягодицы - эту часть тела звездной манекенщицы видно вблизи.

Алессандра Амбросио красуется в раздельном алом купальнике на берегу, на ней плотная солнцезащита, она релаксирует, похоже, по полной.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды

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