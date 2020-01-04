Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала гаряче відео
Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.
Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими відео з подружкою.
У своїх сторіс Квітко опублікувала ролик, на якому продемонструвала свої вражаючі груди під час відпочинку в кафе. Модель намагалася максимально похвалитися одним із своїх достоїнств, але це в неї виходило не дуже добре - пишні груди ледь вміщалася в кадрі.
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Вбралася Квітко в білу сукню з неймовірним декольте.
Раніше ми писали, що зірка позувала в екстра-міні білизні рожевого кольору, виставивши напоказ соковиті форми.
Свою популярність модель отримала після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.
Шанувальники "Російської Кардашьян" захоплені її розкішними формами. Під знімками в Інстаграм Квітко пишуть чоловіки з усього світу. Вони вважають її найкрасивішою жінкою на планеті і мріють про її груди та сідниці. Однак зізнаються, що брюнеткою вона подобалася їм більше.
Нагадаємо, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом: крихітне білизна не змогло нічого приховати
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.