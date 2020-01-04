Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала гаряче відео

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель шокувала відвертими відео з подружкою.

У своїх сторіс Квітко опублікувала ролик, на якому продемонструвала свої вражаючі груди під час відпочинку в кафе. Модель намагалася максимально похвалитися одним із своїх достоїнств, але це в неї виходило не дуже добре - пишні груди ледь вміщалася в кадрі.

Вбралася Квітко в білу сукню з неймовірним декольте.

Раніше ми писали, що зірка позувала в екстра-міні білизні рожевого кольору, виставивши напоказ соковиті форми.

Свою популярність модель отримала після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.

Шанувальники "Російської Кардашьян" захоплені її розкішними формами. Під знімками в Інстаграм Квітко пишуть чоловіки з усього світу. Вони вважають її найкрасивішою жінкою на планеті і мріють про її груди та сідниці. Однак зізнаються, що брюнеткою вона подобалася їм більше.

Нагадаємо, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом: крихітне білизна не змогло нічого приховати

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.

Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.