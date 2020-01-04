Известная модель Анастасия Квитко, которую СМИ окрестили "русской Ким Кардашьян", опубликовала горячие видео

Популярная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз пышнотелая модель ошарашила откровенными видео с подружкой.

В своих сторис Квитко опубликовала ролик, на котором продемонстрировала свою впечатляющую грудь во время пребывания в кафе. Модель пыталась максимально похвастаться одним из своих достоинств, но это у нее получилось с трудом - пышная грудь едва помещалась в кадре.

Облачилась Квитко в белое платье с невообразимым декольте.

Мужчины-подписчики традиционно пришли в восторг.

Ранее мы писали, что звезда позировала в экстра-мини белье розового цвета, выставив напоказ сочные формы.

Свою популярность модель обрела после фото в откровенном белье. Это принесло ей внимание подписчиков, а также предложения от рекламодателей и фотографов.

Поклонники "Русской Кардашьян" восхищены ее роскошными формами. Под снимками в Инстаграм Квитко пишут мужчины со всего света. Они считают ее самой красивой женщиной на планете и мечтают о ее груди и ягодицах. Однако признаются, что брюнеткой она нравилась им больше.

Напомним, что русская Кардашьян показала неприличное место крупным планом: крохотное белье не смогло ничего скрыть

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.

Также Politeka писала, что Настя Каменских шокировала поклонников нелепым нарядом.