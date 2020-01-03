Популярна американська модель Демі Роуз показала ідеальні форми в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, модель позує лежачи на пляжі, а її апетитні форми прикриває лише крихітний купальник. На задньому фоні дівчата видно лист пальми.

Уточнимо, що знімки Роуз опублікувала у себе в Сторіс. Тому її прихильники не мали можливості висловити слова захоплення ідеальними формами дівчини.

Як повідомлялося раніше, Демі Роуз, яку називають британської Кім Кардашьян, зняла відео на пляжі в міні-бікіні.

Так, на нових опублікованих кадрах знаменита красуня йде по пляжу в Мехіко (Мексика), знімаючи себе до пояса на відео для Stories.

Її принади трусяться від кроків, і мало не вивалюються з тісного купальника.

На відео вона посміхається в камеру, мружиться від яскравого сонця. Також вона наклала на відео маску instagram, від чого біля її голови пурхають жовті метелики.

На кадрах також видно подругу Роуз, яка також в міні-бікіні бігає по пляжу і трясе попою. Можна сміливо утвержать, що зимовий відпочинок в країні вічного сонця красунь вдався.

Також ми писали, що Демі Роуз раніше опублікувала фотографії на тлі Йорданії в сукні з леопардовим принтом. Сукня відкриває на показ її масивну груди, а також ідеальні ніжки.

Роуз порадувала шанувальників своїми незвичайними і дуже сміливими фотографіями. Наприклад, на одному з фото спокусливо відкриває рот і дивиться в бік, на інших же дивиться прямо в камеру своїми очима з густо нарощеними віями.

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Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

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