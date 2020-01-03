Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, сняла видео на пляже в мини-бикини

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу в социальной сети Instagram Деми Роуз.

Так, на новых опубликованных кадрах знаменитая красавица идет по пляжу в Мехико (Мексика), снимая себя до пояса на видео для Stories.

Ее прелести трусятся от шагов, и чуть ли не вываливаются из тесного купальника.

На видео она улыбается в камеру, щурится от яркого солнца. Также она наложила на видео маску инстаграм, от чего возле ее головы порхают желтые бабочки.

На кадрах также видно подругу Роуз, которая также в мини-бикини бегает по пляжу и трясет попой. Можно смело утвержать, что зимний отдых в стране вечного солнца красоток удался.

Напомним, что Деми Роуз ранее опубликовала фотографии на фоне Иордании в платье с леопардовым принтом. Платье открывает на показ ее массивную грудь, а также идеальные ножки.

Роуз порадовала поклонников своими необычными и очень смелыми фотографиями. Например, на одном из фото соблазнительно приоткрывает рот и смотрит в сторону, на других же смотрит прямо в камеру своими глазами с густо нарощенными ресницами.

«Вы можете сфокусироваться на мне...», – такими словами она сопроводила свои пикантные снимки, которые будоражат мужскую фантазию.

В комментариях девушка собрала тысячи комплиментов своему бюсту впечатляющих размеров, а также провокационным фотографиям.

«Великолепная», «Привлекательная, как всегда ❤️❤️🔥🔥», – пишут в сети.

Также многие поприветствовали ее в Иордании и отметили ее неприкрытую сексуальность и красоту.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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