Популярная американская модель Деми Роуз показала идеальные формы в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, модель позирует лежа на пляже, а ее аппетитные формы прикрывает только крохотный купальник. На заднем фоне девушки виден лист пальмы.

Уточним, что снимки Роуз опубликовала у себя в Сторис. Поэтому ее поклонники не имели возможности высказать слова восхищения идеальными формами девушки.

Как сообщалось ранее, Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, сняла видео на пляже в мини-бикини.

Так, на новых опубликованных кадрах знаменитая красавица идет по пляжу в Мехико (Мексика), снимая себя до пояса на видео для Stories.

Ее прелести трусятся от шагов, и чуть ли не вываливаются из тесного купальника.

На видео она улыбается в камеру, щурится от яркого солнца. Также она наложила на видео маску инстаграм, от чего возле ее головы порхают желтые бабочки.

На кадрах также видно подругу Роуз, которая также в мини-бикини бегает по пляжу и трясет попой. Можно смело утвержать, что зимний отдых в стране вечного солнца красоток удался.

Также мы писали, что Деми Роуз ранее опубликовала фотографии на фоне Иордании в платье с леопардовым принтом. Платье открывает на показ ее массивную грудь, а также идеальные ножки.

Роуз порадовала поклонников своими необычными и очень смелыми фотографиями. Например, на одном из фото соблазнительно приоткрывает рот и смотрит в сторону, на других же смотрит прямо в камеру своими глазами с густо нарощенными ресницами.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.