Популярная американская модель Деми Роуз показала идеальные формы в крохотном купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
Так, модель позирует лежа на пляже, а ее аппетитные формы прикрывает только крохотный купальник. На заднем фоне девушки виден лист пальмы.
Уточним, что снимки Роуз опубликовала у себя в Сторис. Поэтому ее поклонники не имели возможности высказать слова восхищения идеальными формами девушки.
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Как сообщалось ранее, Деми Роуз, которую называют британской Ким Кардашьян, сняла видео на пляже в мини-бикини.
Так, на новых опубликованных кадрах знаменитая красавица идет по пляжу в Мехико (Мексика), снимая себя до пояса на видео для Stories.
Ее прелести трусятся от шагов, и чуть ли не вываливаются из тесного купальника.
На видео она улыбается в камеру, щурится от яркого солнца. Также она наложила на видео маску инстаграм, от чего возле ее головы порхают желтые бабочки.
На кадрах также видно подругу Роуз, которая также в мини-бикини бегает по пляжу и трясет попой. Можно смело утвержать, что зимний отдых в стране вечного солнца красоток удался.
Также мы писали, что Деми Роуз ранее опубликовала фотографии на фоне Иордании в платье с леопардовым принтом. Платье открывает на показ ее массивную грудь, а также идеальные ножки.
Роуз порадовала поклонников своими необычными и очень смелыми фотографиями. Например, на одном из фото соблазнительно приоткрывает рот и смотрит в сторону, на других же смотрит прямо в камеру своими глазами с густо нарощенными ресницами.
Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.