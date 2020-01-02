Донька відомого бізнесмена Романа Абрамовича Софія показалася в домашній обстановці
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram 23-річної знаменитості.
Так на нових фото дівчина з'явилася у всій красі біля дзеркала і з телефоном в руках. Софія вбралася в толстовку і коротенькі облягаючі шортики - фоном для типового селфі послужило ліжко в готельному номері або житлі дівчини.
Софія Абрамович на фото своє обличчя "сховала", а ось підкачані ніжки, мабуть, вирішила показати зблизька.
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Підписники продовжують вітати знаменитість Новим роком і пишуть, що "її ноги просто ідеальної форми".
Софія дочка Романа Абрамовича і його другої дружини Ірини - блондинка живе в Великобританії, вона дипломований спеціаліст з менеджменту і маркетингу. У вільний час любить проводити час біля басейну і активно зайнята роботою з кіньми, бере участь у змаганнях з кінного спорту.
Дівчина живе в Об'єднаному королівстві ще з 2003 року, серед її прихильників в мережі маса російськомовних.
Раніше донька політика Михайла Добкіна Алла Добкіна порощалась з люксовим відпочинком в ОАЕ і наостанок, так би мовити, вирішила запостити парочку відвертих кадрів з курорту.
На нових фото дочка свого відомого батька позує в роздільному модному купальнику і білій накидці. Вона показалася на відео "слоумоушен" з розпущеним волоссям - покрутилася під пісню Алли Пугачової "Позови меня".
Шанувальники і друзі з близькими нахвалюють привабливу молоду жінку:
«Сама сек**альна!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала у коментарі дочки її мама Алла.
«Красатулька Ви😍»
«Слова пісні Пугачової)»
«Чарівний знімок☀👍»
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