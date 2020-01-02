Дочь известнейшего бизнесмена Романа Абрамовича Софья показалась в домашней обстановке

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram 23-летней знаменитости.

Так на новых фото девушка предстала во всей красе у зеркала и с телефоном в руках. Софья облачилась в толстовку и коротенькие облегающие шортики - фоном для типичного сэлфи послужила кровать в отельном номере или жилище девушки.

Софья Абрамович на фото свое лицо "спрятала", а вот подкачанные ножки, видимо, решила показать вблизи.

Подписчики продолжают поздравлять знаменитость в Новым годом и пишут, что "ее ноги просто идеальной формы".

Софья дочь Романа Абрамовича и его второй жены Ирины - фигуристая блондинка живет в Великобритании, она дипломированный специалист по менеджменту и маркетингу. В свободное время любит проводить время у бассейна и активно занята работой с лошадьми, участвует в соревнованиях по конному спорту.

Девушка живет в Объединенном королевстве еще с 2003 года, среди ее поклонников в сети масса русскоговорящих.

Ранее, дочь политика Михаила Добкина Алла Добкина порощалась с люксовым отдыхом в ОАЭ и напоследок, так сказать, решила запостить парочку откровенных кадров с курорта.

На новых фото дочь своего известного отца позирует в раздельном модном купальнике и белой накидке. Она показалась на видео "слоумоушен" с распущенными волосами - покрутилась под песню Аллы Пугачевой "Позови меня".

Поклонники и друзья с близкими нахваливают привлекательную молодую женщину:

«Самая сек**альная!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала в комментарии дочери ее мама Алла.

«Красатулька Вы😍»

«Слова песни Пугачевой)»

«Очаровательный снимок☀👍»

Напомним, пышногрудая дочь Абрамовича показала свои женские богатства во всей красе

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