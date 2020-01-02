Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою світу 2019 року, розбурхала мережу відвертими знімками

Як повідомляє Politeka, знімками вона поділилася в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах видно, що Хадід спершу знімає «осину талію» в білизна. Після цього наводить камеру на апетитну груди, після чого показує своїм шанувальникам море.

Уточнимо, що шанувальники Хадід не змогли висловити свою думку щодо ідеального тіла моделі, оскільки вона поділилася знімками в Сторіс.

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Успішна модель не соромиться показати себе у всій красі - часто її особисті фотознімки мають пікантний характер, в цей раз манекенниця вирішила "приправити" відверті особисті кадри і демонстрацію відкритого тіла фоном неймовірно красивого заходу сонця.

Модель показала, як відпочиває. Зоряна красуня роздяглася до купальника - выпитяла свої підкачані сідниці, сидячи в кріслі і спостерігаючи бузково-розововатый захід. На іншому знімку - застигла в привертає увагу позі з високим чоловіком. Ймовірно, це кавалер Белли Хадід, а можливо - її брат?

Як би там не було, артистка продемонструвала ефектні фото з новорічного відпочинку. Крім іншого, вона ще показала і активний відпочинок - "покатушки" на водному мотоциклі.

Раніше сестра Белли Джіджі на фото з журналу V Magazine позувала топлес в чорних джинсах. Вона повернулася спиною на фото з календарем, демонструючи струнку фігурку і спокусливе тіло. На фото обкладинки Джіджі позує обличчям до фотографа, сором'язливо притискаючи руки до грудей, і намагаючись прикрити соковиті форми.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру.

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