Супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной мира 2019 года, взбудоражила сеть откровенными снимками

Как сообщает Politeka, снимками она поделилась в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах видно, что Хадид сперва снимает «осиную талию» в белье. После этого наводит камеру на аппетитную грудь, после чего показывает своим поклонникам море.

Уточним, что поклонники Хадид не смогли высказать свое мнение относительно идеального тела модели, поскольку снимками она поделилась в Сторис.

Как сообщалсь ранее, ангел Victoria’s Secret Белла Хадид показалась в провоцирующей позе и практически без одежды

Успешная модель не стесняется показать себя во всей красе - часто ее личные фотоснимки носят пикантный характер, в этот раз манекенщица решила "приправить" откровенные личные кадры и демонстрацию открытого тела фоном невероятно красивого заката.

Модель показала, как отдыхает. Звездная красавица разделась до купальника - выпитяла свои подкачанные ягодицы, сидя в кресле и наблюдая сиренево-розововатый закат. На другом снимке - застыла в привлекающей внимание позе с высоким мужчиной. Вероятно, это кавалер Беллы Хадид, а возможно - ее брат?

Как бы там ни было, артистка продемонстрировала эффектные фото с новогоднего отдыха. Помимо прочего, она еще показала и активный отдых - "покатушки" на водном мотоцикле.

Ранее сестра Беллы Джиджи на фото из журнала V-Magazine позировала топлес в черных джинсах. Она повернулась спиной на фото с календарем, демонстрируя стройную фигурку и соблазнительное тело. На фото обложки Джиджи позирует лицом к фотографу, стеснительно прижимая руки к груди, и пытаясь прикрыть сочные формы.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру.

Как ранее сообщала Politeka, звезда Victoria’s Secret расставила ноги в черных чулках, «от такого срывает крышу»: впечатляющие кадры.

Также Politeka информировала, что раздетая красавица из Victoria's Secret показала роскошное тело прямо в ванной: глаз не оторвать.