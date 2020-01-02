Актриса Евеліна Бльоданс, зірка "Маски-шоу", показала кадр свого екзотичного відпочинку

Як передає Politeka.net, артистка поділилася фото в своєму мікроблозі в Instagram.

«Вчора вечеряли з Семою з видом на чудовий захід і я подумала:- «От би побачити світанок - він напевно прекрасний!» Випадково прокинулася серед ночі і заснути не виходить. Вже три години себе вмовляю.😈😈😈 5.40 Мабуть побачу світанок! Бійтеся своїх бажань! Чому тільки по-крупному не виконується?!» - підписала вона знімок.

Зазначимо, геолокація на фото говорить про те, що зустрічати світанок Бледанс зібралася на острові Пхукет, який розташований біля західного узбережжя Таїланду, в Андаманському морі Індійського океану.

Раніше ми писали, що 50-річна російська актриса Евеліна Бльоданс похвалилася фігурою в купальнику.

На фотографії вона позує в басейні. На артистці надітий темний купальник зі шнурівкою на грудях. Доповнив Образ яскравий макіяж.

Користувачі мережі захоплюються фігурою Бледанс.

«Ні, ну це вже перебір!!! І так півкраїни мужиків сходять з розуму, так тепер... Ну ж вогонь!!!», «Шикарний вигляд, красуня», «Евеліна ви мрія», «Ви дуже гарна жінка!!! Я вами захоплююсь!», "ну і пустощі", «Ось це вибухова бомба!!!обидві фото чарівні!!!Евеліна супермодель. а адже красуня!!!», «Точно Богиня», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

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