Скандальная российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась аппетитными формами в откровенном наряде

Как сообщает Politeka, кадрами девушка поделилась в Instagram.

Так, девушка позирует на пляже в Таиланде и демонстрирует идеальные формы, а также красивый пляж.

«Или кто-то не хочет?» - интересуется она.

Уточняется, что пользователи сети акцентировали внимание далеко не на пляже, а на аппетитных формах актрисы, о чем говорят комментарии под снимками.

«Красоточка!», «Неплохо,неплохо.И Эвелина смотрится и пляж и шикарное море», «Не хочу вас обидеть,но это уже слишком в вашем то возрасте», «какая грудь классная, боже», «Ух какая возбужденная дутая самка», «бомба», «Ох какая красивая грудь и как хорошо на ней смотрится этот купальник», - пишут они.

Ранее мы писали, что 50-летняя российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась фигурой в купальнике.

Актриса выставила фото в своем микроблоге в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фотографиях она позирует в бассейне. На артистке надет темный купальник со шнуровкой на груди. Образ дополнил яркий макияж.

Пользователи сети восхищаются фигурой Бледанс.

«Нет, ну это уже перебор!!! И так полстраны мужиков сходят с ума, так теперь... Ну огонь же!!!», «Шикарный вид, красавица», «Эвелина вы мечта», «Вы очень красивая женщина!!! Я вами восхищаюсь!», "ну и шалости", «Вот это взрывная бомба!!!обе фото неотразимы!!!Эвелина супермодель. а ведь красавица!!!», «Точно Богиня», - пишут в комментариях.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.