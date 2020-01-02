Актриса Эвелина Бледанс, звезда "Маски-шоу", показала кадр своего экзотического отдыха

Как передает Politeka.net, артистка поделилась фото в своем микроблоге в Instagram.

«Вчера ужинали с Семой с видом на великолепный закат и я подумала:- «Вот бы рассвет увидеть- он наверное прекрасен!» Случайно проснулась среди ночи и уснуть не получается. Уже три часа себя уговариваю.😈😈😈 5.40 Видимо увижу рассвет! Бойтесь своих желаний! Почему только по-крупному не исполняется?!» - подписала она снимок.

Отметим, геолокация на фото говорит о том, что встречать рассвет Бледанс собралась на острове Пхукет, который расположен у западного побережья Таиланда, в Андаманском море Индийского океана.

Ранее мы писали, что 50-летняя российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась фигурой в купальнике.

На фотографиях она позирует в бассейне. На артистке надет темный купальник со шнуровкой на груди. Образ дополнил яркий макияж.

Пользователи сети восхищаются фигурой Бледанс.

«Нет, ну это уже перебор!!! И так полстраны мужиков сходят с ума, так теперь... Ну огонь же!!!», «Шикарный вид, красавица», «Эвелина вы мечта», «Вы очень красивая женщина!!! Я вами восхищаюсь!», "ну и шалости", «Вот это взрывная бомба!!!обе фото неотразимы!!!Эвелина супермодель. а ведь красавица!!!», «Точно Богиня», - пишут в комментариях.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.