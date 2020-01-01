25-річна Instagram-діва з Києва Олена Омович приголомшила мережа знімком без одягу на вулиці

На цей раз Олена Омович, за видатні форми яку прозвали «української Кардашьян», зважилася на зовсім божевільний вчинок.

На новому фото модель позує на балконі в шапочці Санта Клауса і чобітках. Більше з одягу на дівчині немає абсолютно нічого. Однак інтимні місця Омович прикривають два жіночих пальця, по всьому видно, фотографа, передає Politeka.

Фото зібрав кілька десятків тисяч лайків і сотні коментарів.

Відзначимо, що раніше модель вже позувала на балконі. Тоді вона пораділа випав у Києві снігу.

На ній були мереживні трусики, хутряна шапка і пухнасті рукавички.

Раніше модель постала перед шанувальниками у, здавалося б, звичайному вбранні, але Омович не була б собою, якби не влаштувала з рядового кадру пікантний бум.

Так, на новому опублікованому фото модель вся в білому красується біля дзеркала - вирішила зробити сэлфи. Все б нічого, ось тільки, топ, в якому вона здалася, просвічує, а білизна, от невдача, струнка красуня під нього надіти "забула".

Всі анатомічні особливості ідеальною, як вважають багато шанувальників моделі, грудей видно чітко. Також вона засвітила свою тоненьку талію і підтягнутий живіт відповідно. Яскравий макіяж на обличчі «української Кім Кардашьян», як кажуть, опція за замовчуванням.

Нагадаємо, українська Кардашьян без одягу показала свою "світлу сторону".

Як повідомляла Politeka,украинская Кардашьян ледве втримала свої форми в тісному корсеті.