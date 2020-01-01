49-річна топ-модель Наомі Кемпбелл у блискучій сукні запалювала на новорічній вечірці

Знімок знаменитість оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, пише Рoliteka.net

На новорічне свято чорна пантера вирішила прийти в яскравому образі. Вона одягла ультра-короткеу золотисту сукню, а також безліч прикрас у вигляді браслетів і намист. При цьому довгі волосся моделі були розпущені. На вечірці Наомі Кемпбелл запалювала в компанії чоловіків і взагалі виглядала дуже веселою.

Раніше ми розповідали про те, що російський мільярдер Владислав Доронін виставив на продаж будинок Capital Hill Residence в Барвисі, побудований для Наомі Кемпбелл. Це – єдиний у світі житловий будинок, спроектований легендарної британкою Захою Хадід.

На будівництво будинку пішло 140 мільйонів доларів. Він розташований в лісі недалеко від Рублево-Успенського шосе, на території селища Барвіха. Його дизайн унікальний, тому що зверху особняк схожий на космічний корабель і виконаний з екологічних матеріалів.

За нього просять 150 мільйонів доларів, хоча в поточних економічних умовах ріелтори називають таку ціну «нереальною».

Також ми повідомляли, що Наомі Кемпбел відвідала церемонію The Fashion Awards 2019 в лондонському Альберт-холі.

Для заходу, який називають «модним Оскаром», красуня вибрала прозоре плаття з вишивкою, прикрашена стразами. Чорний прозорий вбрання підкреслив вигини фігури моделі, а самі пікантні частини тіла закрила вишиванка, оздоблена камінням, проте вона не приховали того, що під сукню Наомі не одягла бюстгальтер.

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