Модель показала, де зустрічала Новий рік

Відома 33-річна модель Ірина Шейк знає, як порадувати шанувальників у мережі

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

Свій мікроблог російська модель доповнює відвертими знімками в найрізноманітніших образах. На цей раз вона розмістила новий кадр, зроблений в одній з жарких країн.

На ньому Ірина позує лежачи в купальнику біля води. Її обличчя приховують сонцезахисні окуляри, а волосся затягнуті в тугий хвіст.

Користувачі мережі не перестають захоплюватися красою моделі. Вони навперебій залишають свої схвальні коментарі під знімком.

«Дуже красива», «Королева», «Русалка! Красива до неможливості», «Дуже гаряче», - пишуть вони.

Раніше ми писали, 33-річна російська модель Ірина Шейк розмістила в мережі «весільну» фото, зроблене в тропіках.

На кадрах відома красуня позує в білосніжній міні-сукня з стрічками-зав'язками, яке вдало підкреслило струнку фігуру моделі. На фото також присутній її близька подруга Інга Рубінштейн. Обидві подруги босоніж, і видно, що вони весело проводять час, однак не видають свого місцезнаходження.

Також ми писали, що Ірина Шейк позувала практично голою. На кадрах вона стояла на колінах у блакитній воді. Хвилясте волосся Ірина закинула набік, вона подивилася в камеру і відкрила рот.

З одягу на Шейк білі трусики-бикни на завязачках. Груди модель прикрила рукою. Завершує образ моделі стильні аксесуари.

За п'ять годин посаду Ірини зібрав понад 400 тисяч лайків і багато хвалебних коментарів.

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