"Російська Кардашьян" Анастасія Квітко продовжує дивувати користувачів мережі відвертими кадрами, які отримують безліч позитивних коментарів

Як повідомляє Politeka.net, Анастасія Квітко з видатними формами міцно завойовує симпатії підписників в соціальних мережах, особливо чоловічої половини. Тому користувачі мережі вже давно назвали дівчину "рлсійською Кардашьян".

Подібність важко заперечувати, але це скоріше стосується її фігури: пишною п'ятої точки і повних грудей. Дівчині не подобаються порівняння з зоряною американкою, вона вважає, що Кім зробила свою фігуру за допомогою операцій, а от сама Анастасія запевняє нібито її пишні форми - це дар природи.

В цей раз вона опублікувала у своєму блозі відео, на якому показала, як прогулялася по місту зі своїми песиками. Для прогулянки вона обрала дуже пікантне вбрання: чорний топік і лосини в тон. Топік з глибоким декольте і тісні лосини зовсім не приховали апетитні форми красуні, а навпаки підкреслили їх.

Користувачі мережі почали засипати дівчину всілякими компліментами, захоплюючись зовнішнім виглядом Анастасії.

"Барбі Анастасія _ Квітко💛", "Вау, дитинко, ти так прекрасна, моя кохана Анастасія ❤️❤️❤️❤️❤️", "красива моя любов Анастейша❤🌹️", " Жопень , звичайно, чудова, але і жінка гарна.", "Вау така красива дівчина".

Також раніше повідомлялося, що на сторінці Квітко в Instagram з'явився воістину вогненний знімок. Дівчина постала перед шанувальниками у крихітному бікіні асиметричного пошиття: одна сторона наряду була червоною, а друга рожевою. Груди дівчина прикрила вогняними стікерами, не залишаючи користувачам мережі місця для фантазії.

Своє волосся модель випрямила, нанесла на обличчя макіяж в нюдовых відтінках з акцентом на губах. Пікантний образ вона доповнила масивными золотими сережками овальної форми.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.

Також Politeka писала, що російська Кардашьян показала непристойне місце крупним планом.