Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" показала свою пишну фігуру в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, Демі Роуз яскрава модель з Великобританії, яка має нестандартні форми, що виділяє її із загальної маси класичних моделей. Зріст дівчини всього 157 сантиметрів, а параметри при такому зростанні складають 81-61-84 див.

Їй виповнилося 18 років, коли вона завела блог в Instagram. Завдяки провокаційним, а часом надто відвертих знімків популярність моделі зросла. Але справжня слава прийшла до незвичайної моделі в 2015 році, тоді вона стала учасницею реаліті-шоу Taz’s Models. Після цього дівчина стала співпрацювати зі знаменитими фотографами і іменитими модельними будинками.

Модель обожнює збуджувати фантазію своїх шанувальників відвертими знімками. Цього разу на її сторінці в Instagram з'явилися кадри, які викликали повний захват від користувачів мережі.

Так, дівчина позувала на пляжі, тримаючи в руках маленьку черепашку. При цьому вона з'явилася перед підписниками у жовтому купальнику і чорному парео. Купальник настільки крихітний, що ледве в змозі утримати пишні форми красуні.

Користувачі мережі були щасливі побачити пікантні знімки від Демі Роуз, тому поспішили залишити свої коментарі під фото.

"Ніколи в моєму житті так сильно не заздрив черепасі😂", "Ти витвір мистецтва 🖤", "Красива молода дівчина з фантастичною посмішкою і приголомшливим тілом на ідеальному піщаному пляжі ❤️".

Також раніше повідомлялося, що зовсім нещодавно Демі поділилася зі своїми підписниками новим знімком, які модель показала в Instagram-Stories.

На ньому дівчина позує лежачи на дивані, призивно дивлячись у камеру. Її довге темне волосся розсипалося по подушці, на обличчі яскравий макіяж з акцентом на очах. Свої пишні форми вона затягнула в тісний топік білого кольору на тонких бретельках.

Нагадаємо, Демі Роуз вивалила величезні кавуни без білизни.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що Демі Роуз виставила напоказ соковите тіло прозорої сітки.