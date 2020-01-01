Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала свою пышную фигуру в купальнике

Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз яркая модель из Великобритании, которая имеет нестандартные формы, выделяющее ее из общей массы классических моделей. Рост девушки всего 157 сантиметров, а параметры при таком росте составляют 81-61-84 см.

Ей исполнилось 18 лет, когда она завела блог в Instagram. Благодаря провокационным, а порой слишком откровенным снимкам популярность модели возросла. Но настоящая слава пришла к необычной модели в 2015 году, тогда она стала участницей реалити-шоу Taz’s Models. После этого девушка стала сотрудничать со знаменитыми фотографами и именитыми модельными домами.

Модель обожает будоражить фантазию своих поклонников откровенными снимками. В этот раз на ее странице в Instagram появились кадры, которые вызвали полный восторг у пользователей сети.

Так, девушка позировала на пляже, держа в руках маленькую черепашку. При этом она появилась перед подписчиками в желтом купальнике и черном парео. Купальник настолько крохотный, что едва в состоянии удержать пышные формы красотки.

Пользователи сети были счастливы увидеть пикантные снимки от Деми Роуз, поэтому поспешили оставить свои комментарии под фото.

"Никогда в моей жизни так сильно не завидовал черепахе😂", "Ты произведение искусства 🖤", "Красивая молодая девушка с фантастической улыбкой и потрясающим телом на идеальном песчаном пляже ❤️".

Также ранее сообщалось, что совсем недавно Деми поделилась со своими подписчиками новым снимком, которые модель показала в Instagram-Stories.