Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" показала свою пышную фигуру в купальнике
Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз яркая модель из Великобритании, которая имеет нестандартные формы, выделяющее ее из общей массы классических моделей. Рост девушки всего 157 сантиметров, а параметры при таком росте составляют 81-61-84 см.
Ей исполнилось 18 лет, когда она завела блог в Instagram. Благодаря провокационным, а порой слишком откровенным снимкам популярность модели возросла. Но настоящая слава пришла к необычной модели в 2015 году, тогда она стала участницей реалити-шоу Taz’s Models. После этого девушка стала сотрудничать со знаменитыми фотографами и именитыми модельными домами.
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Модель обожает будоражить фантазию своих поклонников откровенными снимками. В этот раз на ее странице в Instagram появились кадры, которые вызвали полный восторг у пользователей сети.
Так, девушка позировала на пляже, держа в руках маленькую черепашку. При этом она появилась перед подписчиками в желтом купальнике и черном парео. Купальник настолько крохотный, что едва в состоянии удержать пышные формы красотки.
Пользователи сети были счастливы увидеть пикантные снимки от Деми Роуз, поэтому поспешили оставить свои комментарии под фото.
"Никогда в моей жизни так сильно не завидовал черепахе😂", "Ты произведение искусства 🖤", "Красивая молодая девушка с фантастической улыбкой и потрясающим телом на идеальном песчаном пляже ❤️".
Также ранее сообщалось, что совсем недавно Деми поделилась со своими подписчиками новым снимком, которые модель показала в Instagram-Stories.
На нем девушка позирует лежа на диване, призывно смотря в камеру. Ее длинные темные волосы рассыпались по подушке, на лице яркий макияж с акцентом на глазах. Свои пышные формы она затянула в тесный топик белого цвета на тонких бретельках.
Напомним, Деми Роуз вывалила огромные арбузы без белья.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что Деми Роуз выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.