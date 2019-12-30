Модель здивувала такою, як висловилися деякі її фани, прямою демонстрацією свого тіла

Екс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо показала, як відпочиває

Бразильська супер-модель відпочила на курорті і припасла кілька відвертих кадрів для публікацій в мережі. Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram-публікації знаменитості.

Одна з найефектніших манекенниць у світовій індустрії моди Амбросіо у свої 38 виглядає чудово. Так на нових опублікованих кадрах з відпочинку, модель розляглася на містку біля океану, при цьому в об'єктив камери випнувши свої підкачані сідниці - цю частину тіла зоряної манекенниці видно зблизька.

Алессандра Амбросіо красується в роздільному червоному купальнику на березі, на ній щільний сонцезахист, вона релаксує, схоже, наповну.

Тисячі шанувальників по всьому світу пишуть різноманітні слова захоплення моделі, щоправда, знайшлися й такі, яким саме кадр на березі здався надто відвертим.

Раніше повідомлялося про те, що бразильська супер-модель відпочила на курорті разом зі своїм коханим.

Амбросіо вже давно не має потреби в коштах і зараз, як сама вона відзначала в численних інтерв'ю, намагається більше часу проводити з сім'єю.

Так на нових фото з відпочинку біля океану модель показала свою бездоганну фігуру в червоному купальнику. Алессандра Амбросіо красується в роздільному купальнику на березі, а також у басейні з книгою і яблуком в руках. Своє довге волосся модель підібрала в пучок і дивиться на одному знімку вдалину, на іншому - у "джерело знань".

Крім цього, струнка красуня показала публіці і особистий кадр, де вона цілується зі своїм коханим. Шанувальники пишуть, що чоловікові моделі невимовно пощастило, адже про таку красуню мріє кожен.

В профілі артистки, варто відзначити, чимало відвертих знімків – на кожному третьому частково можна розгледіти її груди, а також стрункі ноги, підтягнутий живіт і стегна. Як відомо, зірка Victoria’s Secret вже мама, але ні вік, ні вагітність на її зовнішній вигляд, схоже, ніяк не впливають – знаменитість виглядає чудово.

Раніше ми повідомляли, найуспішніший ангел Victoria's Secret, 38-річна модель Адріана Ліма, похвалилася новим знімком у соцмережах. Вона з'явилася в чорному купальнику, лежачи біля моря. Дівчина кокетливо притримувала волосся, що розвива вітер.

Фото зібрало понад півмільйона лайків і тисячі захоплених коментарів. Всього ж на сторінку «ангела» підписані понад 12 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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