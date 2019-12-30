Модель удивила такой, как выразились некоторые ее фаны, прямой демонстрацией своего тела

Экс-ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио показала, как отдыхает

Бразильская супер-модель отдохнула на курорте и припасла несколько откровенных кадров для публикаций в сети. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Instagram-публикации знаменитости.

Одна из самых эффектных манекенщиц мировой индустрии моды Амбросио в свои 38 выглядит превосходно. Так на новых опубликованных кадрах с отдыха, модель разлеглась на мостике у океана, при этом в объектив камеры выпятив свои подкачанные ягодицы - эту часть тела звездной манекенщицы видно вблизи.

Алессандра Амбросио красуется в раздельном алом купальнике на берегу, на ней плотная солнцезащита, она релаксирует, похоже, по полной.

Тысячи поклонников по всему миру пишут разнообразные похвалы и слова восхищения в адрес модели, правда, нашлись и такие, которым именно кадр на берегу показался излишне откровенным.

Ранее сообщалось о том, что бразильская супер-модель отдохнула на курорте вместе со своим возлюбленным.

Амбросио уже давно не нуждается в средствах и сейчас, как сама она отмечала в многочисленных интервью, старается больше времени проводить с семьей.

Так на новых фото с отдыха у океана модель показала свою безупречную фигуру в алом купальнике. Алессандра Амбросио красуется в раздельном купальнике на берегу, а также в бассейне с книгой и яблоком в руках. Свои длинные волосы модель подобрала в пучок и смотрит на одном снимке вдаль, на другом - в "источник знаний".

Кроме этого, стройная красотка показала публике и личный кадр, где она целуется со своим возлюбленным. Поклонники пишут, что мужчине модели несказанно повезло, ведь о такой красавице мечтает каждый.

В профиле артистки, стоит отметить, немало откровенных снимков – на каждом третьем частично можно разглядеть ее грудь, а также стройные ноги, подтянутый живот и бедра. Как известно, звезда Victoria’s Secret уже мама, но ни возраст, ни беременность на ее внешний вид, похоже, никак не влияют – выглядит знаменитость отменно.

Ранее мы сообщали, самый успешный ангел Victoria's Secret, 38-летняя модель Адриана Лима, похвасталась новым снимком в соцсетях. Она предстала в черном купальнике, лежа возле моря. Девушка кокетливо придерживала волосы, которые развевал ветер.

Фото собрало свыше полмиллиона лайков и тысячи восторженных комментариев. Всего же на страницу «ангела» подписаны свыше 12 миллионов человек.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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