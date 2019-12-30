Анастасія Квітко, яку назвали "російською Кардашьян" зважилася на провокацію в мережі Instagram, засвітивши свої пишні форми в крихітній білизні

Як повідомляє Politeka.net, Анастасія Квітко з видатними формами міцно завойовує симпатії підписників в соціальних мережах, особливо чоловічої половини. Тому користувачі мережі вже давно назвали дівчину "російською Кардашьян".

Подібність важко заперечувати, але це скоріше стосується її фігури: пишної п'ятої точки і повних грудей. Дівчині не подобаються порівняння з зоряною американкою, вона вважає, що Кім зробила свою фігуру за допомогою операцій, а от сама Анастасія запевняє нібито її пишні форми - це дар природи.

Так, на її сторінці в Instagram з'явився воістину вогненний знімок. Дівчина постала перед шанувальниками у крихітному бікіні асиметричного пошиття: одна сторона наряду була червоною, а друга рожевою. Груди дівчина прикрила вогняними стікерами, не залишаючи користувачам мережі місця для фантазії.

Своє волосся модель випрямила, нанесла на обличчя макіяж в нюдовых відтінках з акцентом на губах. Пікантний образ вона доповнила масивными золотими сережками овальної форми.

На жаль численні підписники не зможуть залишити коментарі під знімків, адже дівчина опублікувала його в Stories.

Також раніше повідомлялося, що зовсім нещодавно красуня показала черговий знімок на якому засвітила свою розкішну фігуру. Анастасія Квітко позувала в тісному топіку жовтого кольору, який практично тріщить від неосяжних форм красуні, адже тонкі бретельки просто не можуть утримати таких габаритів. А бікіні взагалі не прикривають її п'ятої точки, яку вона випучила на передній план.

У підписі до фото вона написала: "Щасливо Різдва", натякаючи, що знімок це своєрідний подарунок для її підписників до свята.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

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