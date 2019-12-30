33-річна російська модель Ірина Шейк розмістила в мережі «весільне» фото, зроблене в жарких країнах

Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram моделі.

На кадрах відома красуня позує в білосніжній міні-сукні зі стрічками-зав'язками, яке вдало підкреслило струнку фігуру моделі. На фото також присутня її близька подруга Інга Рубінштейн. Обидві подруги босоніж, і видно, що вони весело проводять час, однак не видають свого місцезнаходження.

«Молодята», - зантриговала підписом Ірина Шейк.

Раніше ми писали, Ірина Шейк показала відразу кілька фото, що розбурхують чоловічу свідомість.

На фото і відео, опублікованих у сториз Instagram, манекенниця з'явилася в чорній шкіряній білизні і без білизни зовсім на іншому знімку з рекламного плаката.

Так, в першому випадку, артистка "розслабилася" і показала ефектні кадри, де вона в стрінгах і шкіряному бра пустує перед камерами, приймаючи всілякі варіації провокують поз.

На іншому - раніше вона знялася в рекламі відомого бренду і на рекламному щиті на фото постала повністю роздягненою «вгорі» і в чорних панчохах в сітку внизу.

Також ми писали, що Ірина Шейк позувала практично голою. На кадрах вона стояла на колінах у блакитній воді. Хвилясте волосся Ірина закинула набік, вона подивилася в камеру і відкрила рот.

З одягу на Шейк білі трусики-бикни на завязачках. Груди модель прикрила рукою. Завершує образ моделі стильні аксесуари.

За п'ять годин посаду Ірини зібрав понад 400 тисяч лайків і багато хвалебних коментарів.

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Як раніше повідомляла Politeka, спокуслива Ірина Шейк розсунула ноги прямо на підлозі: "такий кадр зігріє будь-якого чоловіка"

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