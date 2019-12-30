33-летняя российская модель Ирина Шейк разместила в сети «свадебное» фото, сделанное в жарких странах

Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на Инстаграм модели.

На кадрах известная красотка позирует в белоснежном обтягивающем мини-платье с лентами-завязками, которое удачно подчеркнуло стройную фигуру модели. На фото также присутствует ее близкая подруга Инга Рубинштейн. Обе подруги босиком, и видно, что они весело проводят время, однако не выдают своего местоположения.

«Новобрачные», - зантриговала подписью Ирина Шейк.

Ранее мы писали, Ирина Шейк показала сразу несколько будоражащих мужское сознание откровенных кадров.

На фото и видео, опубликованных в сториз Инстаграм, манекенщица предстала в черном кожаном белье и без белья вовсе - на другом снимке из рекламного плаката.

Так, в первом случае, артистка "расслабилась" и показала эффектные кадры, где она в стрингах и кожаном бра резвится перед камерами, принимая всяческие вариации провоцирующих поз.

На другом - ранее она снялась в рекламе известного бренда и на рекламном щите на фото предстала полностью раздетой «вверху» и в черных чулках в сетку внизу.

Также мы писали, что Ирина Шейк позировала практически обнаженной. На кадрах она стояла на коленях в голубой воде. Волнистые волосы Ирина закинула набок, она посмотрела в камеру и приоткрыла рот.

Из одежды на Шейк белые трусики-бикни на завязачках. Грудь модель прикрыла рукой. Завершает образ модели стильные аксессуары.

За пять часов пост Ирины собрал более 400 тысяч лайков и много хвалебных комментариев.

Напомним, неугомонная Ирина Шейк засветила лишнее в кожаном белье: «заведет любого»

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