Емілі Ратаковски похвалилася новим відвертим фото
Як передає Politeka.net, модель показала знімок у своєму Instagram.
Засновниця бренду Inamorata вирішила в кращих традиціях прорекламувати нову мереживну модель бра і зробила селфи з дуже відвертим декольте.
Дівчина позує, лежачи на ліжку в білій мереживній бюстгальтері. Вона зробила макіяж в нейтральних тонах, а її волосся недбало розпатлане.
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Частина користувачів тут же накинулася в коментарях Емілі, звинувативши її «в підтасовуванні фактів», а точніше — у використанні фотошопу.
Instagram моделі - це взагалі цілий кладец відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться здатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, в принципі, це її робота.
Раніше Ратаковски вирішила показати домашній атмосферне знімок. Так на фото знаменитість красується в ліжку з величезним псом темного забарвлення.
На моделі, схоже, нічого з одягу немає, вона під простирадлами і ніби тримає на руках свого улюбленця. Фото, на якому поблизу зображені зірка і її чотириногий друг дуже сподобалося шанувальникам артистки.
Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим.
Як повідомляла Politeka, Ратаковски з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.