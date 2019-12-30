Емілі Ратаковски похвалилася новим відвертим фото

Як передає Politeka.net, модель показала знімок у своєму Instagram.

Засновниця бренду Inamorata вирішила в кращих традиціях прорекламувати нову мереживну модель бра і зробила селфи з дуже відвертим декольте.

Дівчина позує, лежачи на ліжку в білій мереживній бюстгальтері. Вона зробила макіяж в нейтральних тонах, а її волосся недбало розпатлане.

Частина користувачів тут же накинулася в коментарях Емілі, звинувативши її «в підтасовуванні фактів», а точніше — у використанні фотошопу.

Instagram моделі - це взагалі цілий кладец відвертих знімків і місцями навіть занадто відвертих. Всесвітньо відома модель не соромиться здатися роздягненою, а іноді і взагалі без одягу - що ж, в принципі, це її робота.

Раніше Ратаковски вирішила показати домашній атмосферне знімок. Так на фото знаменитість красується в ліжку з величезним псом темного забарвлення.

На моделі, схоже, нічого з одягу немає, вона під простирадлами і ніби тримає на руках свого улюбленця. Фото, на якому поблизу зображені зірка і її чотириногий друг дуже сподобалося шанувальникам артистки.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковски з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.