Эмили Ратаковски похвасталась новым откровенным фото

Как передает Politeka.net, модель показала снимок в своем Instagram.

Основательница бренда Inamorata решила в лучших традициях прорекламировать новую кружевную модель бра и сделала селфи с очень откровенным декольте.

Девушка позирует, лежа на кровати, в белом кружевном бюстгальтере. Она сделала макияж в нейтральных тонах, а ее волосы небрежно растрепаны.

Часть пользователей тут же набросилась в комментариях на Эмили, обвинив ее «в подтасовке фактов», а точнее — в использовании фотошопа.

Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принципе, это ее работа.

Ранеее Ратаковски решила показать домашний атмосферный снимок. Так на фото знаменитость красуется в постели с огромным псом темного окраса.

На модели, похоже, ничего из одежды нет, она под простынями и будто держит на руках своего любимчика. Фото, на котором вблизи изображены звезда и ее четвероногий друг очень понравилось поклонникам артистки.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.