Эмили Ратаковски покрасовалась в постели с "настоящим красавцем"
Артистка предстала на новом опубликованном ею снимке в обнимку с "любимым". Как передает Politeka.net, модель показала фото в своем Instagram.
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Супермодель Эмили Ратаковски решила показать домашний атмосферный снимок. Так на фото знаменитость красуется в постели с огромным псом темного окраса.
На модели, похоже, ничего из одежды нет, она под простынями и будто держит на руках своего любимчика. Фото, на котором вблизи изображены звезда и ее четвероногий друг очень понравилось поклонникам артистки:
"Какой же он огромный"
"Красавец!"
"Какая же ты топовая"
"Этот взгляд..."
"Неплохо, неплохо"
Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.
Она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.
Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.
Поклонники вне себя от последней публикации:
"Черт, как же горячо"
"Невероятная"
"...Я без ума от этих линий"
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.
Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.