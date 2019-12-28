Манекенщица показалась без одежды и в постели с другом...

Эмили Ратаковски покрасовалась в постели с "настоящим красавцем"

Артистка предстала на новом опубликованном ею снимке в обнимку с "любимым". Как передает Politeka.net, модель показала фото в своем Instagram.

Супермодель Эмили Ратаковски решила показать домашний атмосферный снимок. Так на фото знаменитость красуется в постели с огромным псом темного окраса.

На модели, похоже, ничего из одежды нет, она под простынями и будто держит на руках своего любимчика. Фото, на котором вблизи изображены звезда и ее четвероногий друг очень понравилось поклонникам артистки:

"Какой же он огромный"

"Красавец!"

"Какая же ты топовая"

"Этот взгляд..."

"Неплохо, неплохо"

Как известно, Эмили является идейным вдохновителем и владелицей бренда Inamorata.

Она решила показать публике кружевное белье черного цвета - артистка расставила ноги на опубликованных кадрах и поправляла волосы.

Instagram модели - это вообще целый кладец откровенных снимков и местами даже слишком откровенных. Всемирно известная модель не стесняется показаться раздетой, а иногда и вообще без одежды - что же, в принцыпе, это ее работа.

Поклонники вне себя от последней публикации:

"Черт, как же горячо"

"Невероятная"

"...Я без ума от этих линий"

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.