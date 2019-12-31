Інстадіва, бізнес-леді і світська львиця Кім Кардашьян порадувала шанувальників черговим знімком

Зірка розмістила фото в Instagram, поставши в спокусливому образі, пише Рoliteka.net. Красуня сиділа на стільці в сукні з глибоким декольте. Можна було розгледіти пишні груди знаменитості, які здається аж вистрибують, а також можна помітити оголені плечі. На шиї інстадіви блищали золоті прикраси.

Макіяж Кім зробила свій звичайний - з акцентом на очі, а зокрема на пишні вії. Доповнила образ зачіска з блискучими хвилястим волоссям.

В пості Кім знову розповідає про свою відому на весь світ косметику.

Всього за 11 годин публікація Кардашьян зібрала понад 2,5 мільйонів лайків та багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися красою зірки.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Кім підписані 155 мільйонів осіб.

Нагадаємо, нещодавно Кім вирушила святкувати Різдво, вибравши неймовірно спокусливий наряд. На вечірку тусовщиця пішла з усією родиною.

Кім приміряла незвичайного крою сукні зі шлейфом, яке складалося з різних частин: коричнева зміїна шкіра блідо-рожева шовкова тканина. Сукня без рукавів, з відкритими плечеми, глибоким вирізом і облягаючим силуетом, зробило з фігурою Кім щось неймовірне, вона стала більш витонченою і спокусливою.

Раніше ми писали, що в блозі Кім з'явилося кілька сімейних знімків на яких вона з'явилася в компанії чоловіка Каньє Уеста і своєї старшої дочки Норт.

На дівчинці милий плюшевий костюм білого кольору, який складається з об'ємних штанів, пальто і білої майки. Каньє Уест вибрав чорний наряд, який складався з піджака і класичних брюк.

Що ж стосується Кім, то вона постала перед підписниками в оксамитовій сукні з рюшами тілесного відтінку. Спідниця з високим вирізом в зоні стегон зробила акцент на ногах знаменитості, показавши всю їхню красу. Доповнили наряд запаморочливі шпильки, а також ідеальна зачіска і макіяж в природних тонах.

Нагадаємо також, що Кім показала, який макіяж створив для неї улюблений візажист Маріо Дедиванович. Макіяж був виконаний у холодних відтінках.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.