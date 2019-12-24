Ким Кардашьян доказала, что не боится предстать на публике без белья

Американская звезда Ким Кардашьян решила показать пользователям сети, как она готовится к съемкам, но при этом она забыла надеть под соблазнительный наряд нижнее белье

Как пишет Politeka.net, звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, жена известного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян известна во всем мире. Ким прославилась в 2007 году, когда вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу о них же самих.

Кардашьян любит демонстрировать разные образы, примерять соблазнительные наряды, а также использовать разные варианты макияжа. В последнее время ее Instagram пестрит снимками на которых она предстает в продуманных нарядах.

В этот раз она показала, какой макияж создал для нее любимый визажист 39-летней звезды Марио Дедиванович. Макияж был выполнен в холодных оттенках, с помощью таких цветов звезда превратилась в настоящую Снежную королеву.

На нескольких фото американская красотка позирует в махровом халате, сидя на кресле, пока стилисты колдуют над лицом Ким. Самым ярким фото было то, где красотка появилась в тесном платье телесного оттенка. Ткань наряда настолько тонкая, что просвечивается, становится заметным: Ким не стала надевать белье под платье.

Поклонники не удержались и написали множество теплых комментариев под постом Ким.

"Ким самая красивая темнокожая женщина во всем мире 😍", "Вы настолько красивы, что трудно оторвать от Вас свой взгляд", "Люблю тебя, ты безумно красивая даже без макияжа", "Супер красотка, которых в мире очень мало", "Невероятная и совершенная красота в одном флаконе".

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.