Инстадива, бизнес-леди и светская львица Ким Кардашьян порадовала поклонников очередным снимком

Звезда разместила фото в Инстаграм, представ в соблазнительном образе, пишет Рoliteka.net. Красотка сидела на стуле в платье с глубоким декольте. Можно было разглядеть пышные груди знаменитости, которые кажется аж выпрыгивают, а также можно заметить оголенные плечи. На шее инстадивы блестели золотые украшения.

Макияж Ким сделала свой обычный - с акцентом на глаза, а в частности на пышные ресницы. Дополнила образ прическа с блестящими волнистыми волосами.

В посте Ким снова рассказывает о своей известной на весь мир косметике.

Всего за 11 часов публикация Кардашьян собрала более 2,5 миллионов лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились красотой звезды.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Ким подписаны 155 миллионов человек.

Напомним, недавно Ким отправилась праздновать Рождество, выбрав невероятно соблазнительный наряд. На вечеринку тусовщица пошла со всей семьей.

Ким примеряла необычного кроя платье со шлейфом, которое состояло из разных частей: коричневая змеиная кожа и бледно-розовая шелковистая ткань. Платье без рукавов, с открытыми плечеми, глубоким вырезом и облегающем силуэтом, сделало с фигурой Ким что-то невероятное, она стала более утонченной и соблазнительной.

Ранее мы писали, что в блоге Ким появилось несколько семейных снимков на которых она появилась в компании мужа Канье Уэста и своей старшей дочери Норт.

На девочке милый плюшевый костюм белого цвета, который состоит из объемных штанов, пальто и белой майки. Канье Уэст выбрал черный наряд, состоявший с пиджака и классических брюк.

Что же касается Ким, то она предстала перед подписчиками в бархатном платье с рюшами телесного оттенка. Юбка с высоким вырезом в зоне бедер сделала акцент на ногах знаменитости, показав всю их красоту. Дополнили наряд умопомрачительные шпильки, а также идеальная укладка и макияж в естественных тонах.

Напомним также, что Ким показала, какой макияж создал для нее любимый визажист Марио Дедиванович. Макияж был выполнен в холодных оттенках.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.