Модель, актриса і бізнесвуман Кайлі Дженнер похвалилася відвертими фото

Як повідомляє Politeka.net, пікантні знімки з'явилися в Instagram зірки.

На чорно-білих знімках Кайлі Дженнер позує в кружевнов білизну на ліжку.

«Так гаряче», «Ти вогонь», - пишуть здивовані передплатники.

Зазначимо, 21-річна американська модель Кайлі Дженнер стала наймолодшим мільярдером в історії — з тих, хто самостійно заробив свій статок.

Так, журнал Forbes оцінив стан моделі в один мільярд доларів.

Кайлі Дженнер відома як учасниця реаліті-шоу “Сімейство Кардашьян”, в якому вона брала участь з 10 років. У підлітковому віці вона пішла в модельний бізнес.

Дженнер є засновницею компанії Kylie Cosmetics. Косметичні засоби Дженнер рекламує на своїх сторінках в соцмережах. Варто відзначити, що в Instagram у неї понад 128 млн передплатників.

В 2018 році доходи Кайлі Дженнер становили приблизно 360 мільйонів. Потім вона підписала ексклюзивне партнерство з Ulta Beauty Inc і продала 51% акцій за 600 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер останнім часом, схоже, замахнулася на звання ще однієї ікони стилю. 22-річна красуня то і справа демонструє багато продуманих до дрібниць образів, в яких виглядає ефектно і спокусливо.

Нові знімки отримують безліч захоплених компліментів від користувачів мережі.

На цей раз красуня вирішила показати знімок на якому постала в сукні, вбрання спеціально для Різдва. Для святкового вечора Кайлі Дженнер разом зі своєю дочкою Стормі вибрали плаття з однаковою смарагдовою тканини від Ralph & Russo. Образ телезірки доповнили смарагдове намисто і сережки, а також туфлі в тон.

Плаття має глибокий виріз з-за якого пишні груди красуні ледь не вивалюється з нього. Крім того, воно має високий виріз на стегні, але це абсолютно не турбує зірку. Варто відзначити, що Кайлі не стала надягати білизну під сукню.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

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