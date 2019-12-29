Актриса Евеліна Бльоданс, зірка "Маски-шоу", приголомшила пікантними кадрами, похвалившись ідеальним тілом

Як передає Politeka.net, артистка поділилася фото в своєму мікроблозі в Instagram. Бльоданс позує в басейні на білому надувному драконі. На ній купальник пурпурного кольору з оригінальним бюстгальтером. В очі відразу кидаються розкішні форми актриси. Дивлячись на ці фото, не віриться, що їй вже 50. Стрункі ніжки, плоский животик, шкіра, що аж "світиться": артистка явно вміє подати себе з вигідного боку.

"Добре, коли у тебе корпорат в Таїланді! А ви де будете в цю ніч?", - підписала кадри Евеліна.

Коментуючі не втрималися і почали засипати Бльоданс захопленими відгуками. Правда, деякі запідозрили надмірний фотошоп, бо, мовляв, тому все й виглядає ідеально.

"Богиня краси! 💋"

"Краса яка! Ви шикарні! 👏"

"😂 Після такого фото питання ніхто не помітив 😂"

"Нє, ну дівчинка 18 років більше не даси"

"[email protected] Евеліна ваше тіло шкіра,просто супер😍🔥"

"Евеліна, третю фотографію перефотошопьте ще раз , у вас там шия товще обличчя вийшла ( ліворуч)"

"Якісь неприродні фото😕"

"Ідеальне тіло. Чудова!!!! 🔥"

"Фотошоплено сильно, але збуджує 😍"

Раніше ми писали, Бльоданс похвалилася кадрами в білому купальнику. Пишні груди ледве-ледве вмістилася у чашечках. Від такого неможливо відвести погляд.

«Красоточка!», «Непогано,непогано. І Евеліна виглядає і пляж і шикарне море», - писали в коментарях.

Також ми повідомляли, Бльоданс прокоментувала те, що потрапила в Україні в "чорний список". Міністерство культури збільшило перелік діячів культури "нон-грата" в нашій країні.

"Ви знаєте – я не поділяю, де Україна, а де Росія. Я "чайник" в політиці і не розумію, що відбувається. Так, я сказала якось, що Крим ніколи не був Україною – так я від своїх слів не відмовляюся. Я народилася в Криму, закінчила там школу і ні для кого не секрет, що українською мовою в Криму розмовляли одиниці", - заявила вона.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

Як повідомляла Politeka, новий коханий Евеліни Бледанс годиться їй в сини: опубліковано фото.

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