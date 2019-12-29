Актриса Эвелина Бледанс, звезда "Маски-шоу", ошеломила пикантными кадрами, похваставшись идеальным телом

Как передает Politeka.net, артистка поделилась фото в своем микроблоге в Инстаграм. Бледанс позирует в бассейне на белом надувном драконе. На ней купальник пурпурного цвета с оригинальным бюстгальтером. В глаза сразу же бросаются роскошные формы актрисы. Глядя на эти фото, не верится, что ей уже "полтинник". Стройные ножки, плоский животик, "светящаяся" кожа: артистка явно умеет себя преподнести с выгодной стороны.

"Хорошо, когда у тебя корпорат в Таиланде! А вы где будете в эту ночь?", - подписала кадры Эвелина.

Комментирующие не удержались и начали засыпать Бледанс восторженными откликами. Правда, некоторые заподозрили чрезмерный фотошоп, потому, мол, и выглядит все идеально.

"Богиня красоты! 💋"

"Красота какая! Вы шикарны! 👏"

"😂 После такого фото вопрос никто не заметил 😂"

"Не ну девочка 18 лет больше не дашь"

"[email protected] Эвелина ваше тело кожа,просто супер😍🔥"

"Эвилина, третью фотографию перефотошопьте ещё раз , у вас там шея толще лица получилась ( слева)"

"Какие то неестественные фото😕"

"Идеальное тело. Восхитительна!!!! 🔥"

"Фотошоплено сильно, но возбуждает 😍"

Ранее мы писали, Бледанс похвасталась кадрами в белом купальнике. Пышная грудь еле-еле уместилась в чашечках. От такого невозможно отвести взгляд.

«Красоточка!», «Неплохо,неплохо. И Эвелина смотрится и пляж и шикарное море», - писали в комментариях.

Также мы сообщали, Бледанс прокомментировала то, что попала в Украине в "черный список". Министерство культуры увеличило перечень деятелей культуры "нон-грата" в нашей стране.

"Вы знаете – я по-прежнему не разделяю, где Украина, а где Россия. Я "чайник" в политике и не понимаю, что происходит. Да, я сказала однажды, что Крым никогда не был Украиной – так я от своих слов и не отказываюсь. Я родилась в Крыму, закончила там школу и ни для кого не секрет, что на украинском языке в Крыму разговаривали единицы", - заявила она.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.