Скандальна російська актриса Евеліна Бледанс похвалилася апетитними формами в відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka, кадрами дівчина поділилася в Instagram.

Так, дівчина позує на пляжі в Таїланді і демонструє ідеальні форми, а також гарний пляж.

«Або хтось не хоче?» - цікавиться вона.

Уточнюється, що користувачі мережі акцентували увагу далеко не на пляжі, а на апетитних формах актриси, про що говорять коментарі під знімками.

«Красоточка!», «Непогано,непогано.І Евеліна виглядає і пляж і шикарне море», «Не хочу вас образити,але це вже занадто у вашому віці», «які груди класна, боже», «Ух яка збуджена дута самка», «бомба», «Ох, яка гарна груди і як добре на ній виглядає цей купальник», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що 50-річна російська актриса Евеліна Бледанс похвалилася фігурою в купальнику.

Актриса виставила фото в своєму мікроблозі в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На фотографії вона позує в басейні. На артистці надітий темний купальник зі шнурівкою на грудях. Доповнив Образ яскравий макіяж.

Користувачі мережі захоплюються фігурою Бледанс.

«Ні, ну це вже перебір!!! І так півкраїни мужиків сходять з розуму, так тепер... Ну ж вогонь!!!», «Шикарний вигляд, красуня», «Евеліна ви мрія», «Ви дуже гарна жінка!!! Я вами захоплююсь!», "ну і пустощі", «Ось це вибухова бомба!!!обидві фото чарівні!!!Евеліна супермодель. а адже красуня!!!», «Точно Богиня», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

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