50-летняя российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, актриса выставила фото в своем микроблоге в Instagram. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На фотографиях она позирует в бассейне. На артистке надет темный купальник со шнуровкой на груди. Образ дополнил яркий макияж.

Пользователи сети восхищаются фигурой Бледанс.

«Нет, ну это уже перебор!!! И так полстраны мужиков сходят с ума, так теперь... Ну огонь же!!!», «Шикарный вид, красавица», «Эвелина вы мечта», «Вы очень красивая женщина!!! Я вами восхищаюсь!», "ну и шалости", «Вот это взрывная бомба!!!обе фото неотразимы!!!Эвелина супермодель. а ведь красавица!!!», «Точно Богиня», - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Бледанс ошарашила слишком откровенными фото. Артистка выставила фото в соблазнительном платье-халате, которое оголило ее грудь.

На других фото Эвелина позирует в ультракоротком платье из фатина, которое также надела без белья.

В комментариях к публикации поклонники раскритиковали новые фото Бледанс: фанатам не понравились ни образы звезды, ни ее позы в кадре.

Также некоторые обратили внимание, что на некоторых снимках актриса позирует вместе со своим маленьким сыном. По мнению подписчиков, появляться в настолько откровенных нарядах перед мальчиком нельзя.

«Как то фффу прям...», «Для такой позы поздно», «Немного пошловато в этой позе и в этом мешке», - пишут в комментариях.

Также пользователи сети спрашивают, не пьяная ли она.

И даже приводят цитату из комедии Оскара Уайльда»Идеальній муж»: «Вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния».

Как сообщалось ранее, российская телеведущая своим костюмом вызвала на кинопремьере вокруг себя ажиотаж: ее грудь затмила все вокруг.

Эвелина Бледанс произвела фурор на кинопремьере, мадам появилась на публике в облегающей одежде которую буквально прорывали соски.

На красной дорожке она блистала в белом и облегающем наряде с плиссированной юбкой.

Напомним, Эвелина Бледанс раскрыла самую страшную тайну в своей жизни.

Как сообщала Politeka, новый возлюбленный Эвелины Бледанс годится ей в сыновья: опубликованы фото.

Также Politeka писала, что Хабенский попал в скандал из-за сына Бледанс.