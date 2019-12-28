Демі Роуз, яку називають "британської Кардашьян", в черговий раз вразила відвертим знімком, поставши перед користувачами мережі в пікантному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Демі Роуз яскрава модель з Великобританії, яка має нестандартні форми, що виділяє її із загальної маси класичних моделей. Зріст дівчини всього 157 сантиметрів, а параметри при такому зрості складають 81-61-84 см.

Дівчина завела блог в Instagram, коли їй виповнилося 18 років, завдяки відвертим знімкам її популярність почала рости з кожним днем. Але справжня популярність прийшла до красуні в 2015 році. Тоді вона потрапила у реаліті-шоу Taz’s Models. Після цього її стали запрошувати до співпраці імениті модельні агентства і модні фотографи.

Зовсім нещодавно вона поділилася зі своїми підписниками новим знімком, які модель показала в Instagram-Stories.

На ньому дівчина позує лежачи на дивані, призивно дивлячись у камеру. Її довге темне волосся розсипалося по подушці, на обличчі яскравий макіяж з акцентом на очах. Свої пишні форми вона затягнула в тісний топік білого кольору на тонких бретельках.

На жаль, ніхто з її прихильників не зможе прокоментувати такий провокаційний кадр.

Також раніше повідомлялося, що 24-річна Демі Роуз, яка має понад 11 мільйонів передплатників у Instagram завдяки відвертим знімків в провокаційних позах, у традиційній для себе манері привітала передплатників з Різдвом.

Модель виклала фото і відео зі свого відпочинку на Мертвому морі.

«Різдвяний настрій. Бажаю всім вам щасливого Різдва! Сподіваюся, у вас був найкращий день. Люблю вас», - написала вона.

Нагадаємо, Демі Роуз вивалила величезні кавуни без білизни.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що Демі Роуз виставила напоказ соковите тіло прозорої сітки.