Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", в очередной раз впечатлила откровенным снимком, представ перед пользователями сети в пикантном наряде

Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз яркая модель из Великобритании, которая имеет нестандартные формы, выделяющее ее из общей массы классических моделей. Рост девушки всего 157 сантиметров, а параметры при таком росте составляют 81-61-84 см.

Девушка завела блог в Instagram, когда ей исполнилось 18 лет, благодаря откровенным снимкам ее популярность начала рости с каждым днем. Но настоящая популярность пришла к красавице в 2015 году. Тогда она попала в реалити-шоу Taz’s Models. После этого ее стали приглашать к сотрудничеству именитые модельные агенства и модные фотографы.

Совсем недавно она поделилась со своими подписчиками новым снимком, которые модель показала в Instagram-Stories.

На нем девушка позирует лежа на диване, призывно смотря в камеру. Ее длинные темные волосы рассыпались по подушке, на лице яркий макияж с акцентом на глазах. Свои пышные формы она затянула в тесный топик белого цвета на тонких бретельках.

К сожалению никто из ее поклонников не сможет прокомментировать такой провокационный кадр.

Также ранее сообщалось, что 24-летняя Деми Роуз, которая имеет свыше 11 миллионов подписчиков в Instagram благодаря откровенным снимкам в провокационных позах, в традиционной для себя манере поздравила подписчиков с Рождеством.

Модель выложила фото и видео со своего отдыха на Мертвом море.

«Рождественское настроение. Желаю всем вам счастливого Рождества! Надеюсь, у вас был лучший день. Люблю вас», - написала она.

Напомним, Деми Роуз вывалила огромные арбузы без белья.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что Деми Роуз выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.