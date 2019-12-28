Одна з колишніх моделей бренду нижньої білизни "Victoria's Secret", Ірина Шейк, опублікувала в Instagram провокаційне фото

Відома красуня з'явилася на фото практично повністю оголеною, пише Рoliteka.net. Дівчина позувала на пляжі стоячи на колінах у блакитній воді. Хвилясте волосся Ірина закинула набік, вона подивилася в камеру і відкрила рот.

З одягу на Шейк білі трусики-бикни на зав'язках. Груди модель прикрила рукою. Завершує образ моделі стильні аксесуари.

За п'ять годин пост Ірини зібрав понад 400 тисяч лайків і багато хвалебних коментарів.

Також фото моделі з'явилося в одній із російськомовних Instagram-груп. В результаті фото отримало неоднозначну реакцію. Деякі розповіли, що це стара фотографія.

"Ведьмааааа😂", "Жахливо! Гола вона, а соромно мені! 🤦‍♀️🤦‍♀️", "Це з фотосесії для Sport Illustrated, яка була 10 років тому...", "а навіщо було знімати верх від купа. в ньому ж точно не видно фігуру , так!)", "Класна", "Коли вона встигає відрощувати волосся,ніби каре нещодавно було", "Невдале фото. Непропорційно довгий тулуб та короткі ноги і низька попа. На інших фото вона набагато краще виглядає", "плечі надто широкі, а попа в кулачок", ""Попа вийшла з чату»...😂😂😂Жартую,Шейк шикарна і без неї 😂😂😂🔥🔥🔥", "Долбанулися? ))) фотографії 6 років, якщо не більше", "Вона абсолютна красуня і бомба, але це убоге фото довгого непропорційного тіла і низького заду це не красиво", «Дуже гаряче», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Шейк показала відразу кілька відвертих кадрів.

На фото і відео, опублікованих у сториз Instagram, манекенниця з'явилася в чорній шкіряній білизні і без білизни зовсім на іншому знімку з рекламного плаката.

Так, в першому випадку, артистка "розслабилася" і показала ефектні кадри, де вона в стрінгах і шкіряному бра пустує перед камерами, приймаючи всілякі варіації провокуючих поз.

На іншому - раніше вона знялася в рекламі відомого бренду і на рекламному щиті на фото постала повністю роздягненою «вгорі» і в чорних панчохах в сітку внизу.

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