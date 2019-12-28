Одна из бывших моделей бренда нижнего белья "Victoria's Secret", Ирина Шейк, опубликовала в Инстаграм провокационное фото

Известная красотка предстала на фото практически полностью обнаженной, пишет Рoliteka.net. Девушка позировала на пляже стоя на коленях в голубой воде. Волнистые волосы Ирина закинула набок, она посмотрела в камеру и приоткрыла рот.

Из одежды на Шейк белые трусики-бикни на завязачках. Грудь модель прикрыла рукой. Завершает образ модели стильные аксессуары.

За пять часов пост Ирины собрал более 400 тысяч лайков и много хвалебных комментариев.

Также фото модели появилось в одной из рускоязычных Инстаграм-групп. В результате фото получило неоднозначную реакцию. Некоторые рассказали, что это старая фотография.

"Ведьмааааа😂", "Ужасно! Голая она, а стыдно мне! 🤦‍♀️🤦‍♀️", "Это из фотосессии для Sport Illustrated, которая была 10 лет назад...", "а зачем было верх снимать от купа. в нем же точно не видно фигуру , да!)", "Классная", "Когда она успевает отращивать волосы,вроде каре недавно было", "Неудачное фото. Непропорционально длинное туловище и короткие ноги, низкая попа. На других фото она намного лучше выглядит", "плечи чересчур широкие, а попа в кулачек", ""Попа вышла из чата»...😂😂😂Шучу,Шейк шикарна и без неё 😂😂😂🔥🔥🔥", "Долбанулись? ))) фотографии лет 6 уже, если не больше", "Она абсолютная красотка и бомба, но это убогое фото длинного непропорционального тела и низкого зада это не красиво", «Очень горячо», - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Шейк показала сразу несколько будоражащих мужское сознание откровенных кадров.

На фото и видео, опубликованных в сториз Инстаграм, манекенщица предстала в черном кожаном белье и без белья вовсе - на другом снимке из рекламного плаката.

Так, в первом случае, артистка "расслабилась" и показала эффектные кадры, где она в стрингах и кожаном бра резвится перед камерами, принимая всяческие вариации провоцирующих поз.

На другом - ранее она снялась в рекламе известного бренда и на рекламном щите на фото предстала полностью раздетой «вверху» и в черных чулках в сетку внизу.

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