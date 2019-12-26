У Кремлі сподіваються, що з президентом вдасться домовитися

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія сподівається на досягнення прогресу в питанні Донбасу при нинішньому президенті України

Відповідний коментар прозвучав в інтерв'ю російського міністра виданню ТАСС. Лавров зазначив, що «конфлікт» на Донбасі триває і незважаючи на всі зусилля в регіоні продовжують стріляти. При цьому міністр висловив надію на те, що ситуація може змінитися саме при нинішньому президенті України.

«Надії на досягнення прогресу у врегулюванні залишаються. Зеленський називає якнайшвидше припинення війни на південно-сході країни одним з найважливіших пріоритетів свого президентства», - заявив Лавров.

Зі слів російського міністра стає зрозуміло, що Кремль продовжує наполягати на тому, що єдиним вирішенням конфлікту повинна стати «реалізація зобов'язань по розведенню сил і засобів сторін у трьох "пілотних" районах на лінії зіткнення, а також письмова фіксація тексту "формули Штайнмайєра", якою визначається порядок набрання чинності на постійній основі особливого статусу Донбасу».

Лавров також вперто не визнає Росію «стороною конфлікту», наполягаючи на діалозі між Україною, Донецьком і Луганськом. У той же час він підкреслює, що Москва готова сприяти переговорам.

«Ми готові цьому всіляко сприяти. Встановлення міцного миру в Україні відповідає нашим інтересам і позитивно позначиться на відносинах між двома країнами», - заявив голова МЗС країни-агресора.

Раніше Сергій Лавров заявив, що Росія продовжить боротися з так званої «дискримінацією» російськомовного населення в Україні.

Російський міністр, виступаючи в Раді Федерації, підняв тему анексованого Криму. Він поскаржився на те, що авторитетні західні політики використовують питання захоплення півострова для «стримування Росії». При цьому, за словами Лаврова, вони нібито давно зрозуміли, що Крим є частиною РФ.

«Не розуміти, що Крим – це Росія, і що всі три десятиліття волею доль і всупереч бажанням його мешканців він перебував поза Росії, значить не розуміти нічого в історії. Не буду розповідати про своїх дискусіях з західними колегами, але смію вас запевнити, що серйозні люди вже давно все зрозуміли», - заявив глава МЗС РФ.

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