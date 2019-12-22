Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать на санкции США, включая ограничения против "Северного потока-2"



Такое заявление он сделал в эфире передачи на российском телеканале.



По словам Лаврова проект в любом случае будет реализован, несмотря на угрозы со стороны представителей Штатов. Евросоюз в данном случае понимает свой коммерческий интерес.

"На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения, - отметил он.

Также дипломат заявил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям.

Отметим, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что санкции США против российского газопровода» Северный поток-2» окажут позивное влияние для Украины и станут негативными для РФ.

По его словам, хоть американцы и запоздали с таким шагом, он может принести и прекрастные последствия для Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.



Также мы сообщали, что на саммите «Нормандской четверки» президент Владимир Зеленский буквально отшил российского главу Владимира Путина из-за вопросов по Донбассу.

Напомним, Лавров в США раскрыл, что произошло между Путиным и Зеленским.

Как сообщала Politeka, Зеленский публично осадил Лаврова.

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