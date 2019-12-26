Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на достижение прогресса в вопросе Донбасса при нынешнем президенте Украины

Соответствующий комментарий прозвучал в интервью российского министра изданию ТАСС. Лавров отметил, что «конфликт» на Донбассе продолжается и несмотря на все усилия в регионе продолжают стрелять. При этом, министр выразил надежду на то, что ситуация может измениться именно при нынешнем президенте Украины.

«Надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства», - заявил Лавров.

Из слов российского министра становится понятно, что Кремль продолжает настаивать на том, что единственным решением конфликта должна стать «реализация обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменная фиксация текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса».

Лавров также упорно не признает Россию «стороной конфликта», настаивая на диалоге между Украиной, Донецком и Луганском. В то же время он подчеркивает, что Москва готова содействовать переговорам.

«Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами», - заявил глава МИД страны-агрессора.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит бороться с так называемой «дискриминацией» русскоязычного населения в Украине.

Российский министр, выступая в Совете Федерации, поднял тему аннексированного Крыма. Он пожаловался на то, что авторитетные западные политики используют вопрос захвата полуострова для «сдерживания России». При этом, по словам Лаврова, они якобы давно поняли, что Крым является частью РФ.

«Не понимать, что Крым – это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории. Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли», - заявил глава МИД РФ.

Напомним, обмен пленными между Украиной и РФ под угрозой срыва: у Путина устроили очередную подлость.

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