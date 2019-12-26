«Російська Кардашьян» привітала передплатників з Різдвом і похвалилася апетитними формами

Як повідомляє Politeka.net, святковий пост Анастасії Квітко в Instagram набрав понад 118 тисяч переглядів за сім годин. До тексту з двох слів популярна блогер доклала фото з прогулянки.

Модель стоїть на тлі пальм і міських висоток. Квітко, як зазвичай, не поставила до фото мітку геолокаціі, тому що головне на зображенні — не урбаністичний пейзаж, а вигляд дівчини ззаду.

«Російська Кардашьян» відображена зі спини. На ній чоботи на шпильці, темний джемпер і обтягуючі сірі джинси. Модель, обернувшись назад, дивиться в камеру.

«Моя королева», «гаряча модель у світі», «Дуже чарівна і прекрасна», - пишуть в коментарях.

Зовсім нещодавно красуня показала черговий знімок на якому засвітила свою розкішну фігуру. Знімок був опублікований в Instagram-Stories красуні, тому користувачі мережі на жаль, не мають можливості залишити свої коментарі для дівчини.

Модель позувала в тісному топіку жовтого кольору, який практично тріскається від неосяжних форм красуні, адже тонкі бретельки просто не можуть утримати таких габаритів. А бікіні взагалі не прикривають її п'ятої точки, яку вона витріщила на передній план.

У підписі до фото вона написала: "Щасливо Різдва", натякаючи, що знімок це своєрідний подарунок для її передплатників до свята.

Також раніше повідомлялося, що Квітко опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою вражаючу постать.

В цей раз до вже звичного купальника додалися панчохи. Все було виконано велику чорну сітку, що підкреслювало засмаглий тон шкіри дівчини.

Хоч Анастасія і прикрила більше, ніж зазвичай, прозора "тканина" все одно не залишила простору для уяви. А природність образу надавали натуральний макіяж і розпущене волосся.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.

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