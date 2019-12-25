Демі Роуз схоже абсолютно нічого не соромиться, вона готова навіть роздягтися для спокусливих кадрів

Демі Роуз, яку називають "британської Кардашьян" зважилася на сміливий вчинок, засвітивши тіло без одягу

Як повідомляє Politeka.net Демі домоглася грандіозних успіхів в модельному бізнесі. Хоча її параметри далекі від модельних. Дівчина має дуже низький зріст, при цьому у неї повні груди і пишні стегна.

Вона також веде свою сторінку в мережі Instagram, де рекламує білизну і повсякденний одяг. Крім таких знімків у неї з'являються знімки з повсякденного життя. На її блог вже підписано 11 мільйонів підписників, вони невпинно вихваляють фігуру дівчини.

Крім того, в Instagrame існує безліч фанатських сторінок красуні, де користувачі мережі захоплюються красою Демі, а також намагаються привернути її увагу улесливими пропозиціями "руки і серця". Є і офіційна фанатська група Демі, на яку підписана сама красуня.

Нещодавно в Instagram-Stories офіційної групи з'явився пікантний знімок Демі. Схоже дівчина може оголитися перед будь-яким фотографом, адже вона знову постала перед публікою повністю голою.

Демі позувала на ліжку, лежачи на животі. На її обличчі яскравий макіяж, на голові банний рушник. А образ пекуча красуня доповнила сережками у формі змії.

На жаль шанувальники не зможуть залишити свої коментарі, але принаймні вони зможуть насолодитися видом її шикарною фігурою.

Також раніше повідомлялося, що Демі Роуз зараз проводить відпочинок в Єгипті. На кадрах Демі знаходиться в джакузі разом зі своєю подружкою. Одягалася красуня в купальник золотого кольору, який прекрасно підкреслив її феноменальні форми.

Такеж вона поділилася пікантним фото з готелю. Демі позувала в одній футболці на голе тіло і судячи з мокрим волоссям, тільки вийшла з душу. Красуня ефектно підняла підлоги футболки про кокетливо засвітила свою ногу.

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